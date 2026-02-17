قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، عددًا من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بجانب لقاء عربي منتظر يجمع السد القطري والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة.

وتقام اليوم عدة مباريات على مستوى القارة الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى مواجهة محلية في بطولة كأس مصر، ما يجعل اليوم مزدحمًا بالمتعة الكروية للجماهير.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



جالاتا سراي × يوفنتوس – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

بنفيكا × ريال مدريد – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند × أتالانتا – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

موناكو × باريس سان جيرمان – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس مصر



الزمالك × سيراميكا – الساعة 5:00 مساءً



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

سيول × سانفريسي هيروشيما – الساعة 12:00 ظهرًا على beIN Sports HD 4

ماكيدا زيلفيا × تشنجدو رونجتشينج – الساعة 12:00 ظهرًا على beIN Sports HD 5

بوريرام يونايتد × شنجهاي شينهوا – الساعة 2:15 ظهرًا على beIN Sports HD 5

جوهور دار التعظيم × فيسيل كوبي – الساعة 2:15 ظهرًا على beIN Sports HD 4

الغرافة × تراكتور – الساعة 6:00 مساءً على beIN Sports HD 4

السد × الاتحاد – الساعة 10:00 مساءً على beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الوصل × الزوراء – الساعة 6:00 مساءً على beIN Sports HD 5

الحسين × الاستقلال – الساعة 8:15 مساءً على beIN Sports HD 5







