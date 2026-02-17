الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة

شهدت مصر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، موجة حرية غير معتادة لفصل الشتاء، حيث سجلت القاهرة 32 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى 34 درجة، وهو ما يعادل أجواء شهر أبريل، وفق ما أوضحه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة.

ووصف فهيم خلال تصريحات له، أن الطقس الحالي بأنه "مثير للارتباك"، موضحًا أن المواطنين يشعرون وكأنهم في فصل الصيف بدلًا من الشتاء، مؤكدًا أن هذه الظاهرة غير معتادة مقارنة بالمناخ الطبيعي لمصر.

وأضاف أن موجة الحر هذه ستنتهي قريبًا مع سيطرة الكتلة الباردة الشمالية على البلاد، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ابتداءً من اليوم، لتصل في القاهرة إلى 22 درجة مئوية، مع فروق حرارية تصل إلى نحو 10 درجات بين يوم وآخر.

لاتنخدعوا فى الطقس

وحذر فهيم المواطنين من الصدمات الحرارية، داعيًا إلى ارتداء الملابس المناسبة والتدرج في التعرض للهواء البارد، خصوصًا في فترات الصباح والمساء.

وتزامن هذا الطقس المتقلب مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق من القاهرة والجيزة منذ قليل، ما يؤكد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول استمرار تقلبات الطقس شمال البلاد. وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، ليسود طقس بارد في الصباح، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان رسمي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى استمرار تدفق الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مصحوبًا بفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي في الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستبدأ في التحسن تدريجيًا مع دخول الرياح الشمالية الغربية خلال الساعات المقبلة.

وتعد هذه الموجة الحرية من أبرز الظواهر المناخية غير المعتادة في مصر هذا الشتاء، مما يعكس تقلبات المناخ والتأثيرات المحتملة لتغيرات الطقس على حياة المواطنين والأنشطة اليومية والزراعية.