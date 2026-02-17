أخبار التوك شو| «أبو العينين» يضع رؤية لمستقبل إفريقيا وتحذيرات من الطقس ومبادرات في الصحة والتعليم والتكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي

أكد النائب محمد أبو العينين سعادته بإدراك إفريقيا لما يحدث على الساحة العالمية، مشددًا على أهمية صياغة رؤية مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي، مضيفا: "إننا نود أن يكون هناك شيئا مختلفت، وسأحدثكم عن الاختلاف؛ من خلال تجربتي الشخصية، وما قمت به على المستوى الدولي والمحلي، وكذلك داخل القارة الإفريقية".

أحمد موسى للمحافظين: انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة المحافظين اليوم كانت حركة تغييرات كبيرة، موضحًا أن الدولة كانت تتابع عمل المحافظين.

تحذير عاجل.. انخفاض حاد في الحرارة يصل لـ10 درجات خلال يوم واحد

وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس المركز تغير المناخ تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمزارعين في مصر بشأن حالة جوية كبيرة ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزير الخارجية: مصر تقود رؤية الأمن والتنمية في أفريقيا وتشارك خبراتها معها

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر حاضرة بقوة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن دورها يأتي ضمن التزام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلاً عنه في القمة السنوية الدورية للاتحاد الأفريقي.

قصة مؤثرة.. أسورة تقود فلسطينية للعثور على طفلتها بمصر بعد عامين من الاختفاء

كشفت سندس الكرد سيدة فلسطينية، تفاصيل عثورها على ابنتها بعد عامين من الفراق والسر في أسورة الولادة .

مصادر الخلايا الجذعية| أستاذ أورام يكشف طريقة الحصول على أمل مرضى السرطان

قال الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، إن هذا الأمر يعتمد على نوع المريض، وهناك طريقتين يتم الحصول من خلالها على هذه الخلايا.

درجات الحرارة ستنخفض غدا بنسبة كبيرة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن درجات الحرارة الحالية في مصر تجاوزت المعدلات المعتادة لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أن القاهرة سجلت اليوم 32 درجة مئوية، بينما وصلت درجات الحرارة في الصعيد إلى 34 درجة، وهو ما يعادل حرارة شهر أبريل.

لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية

حذرت مروة شعير خبيرة التغذية، من تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان الكريم، قائلة: "لازم نبعد عنها تماما، ويجب الابتعاد عن شرب المياه الغازية على الإفطار؛ لأن لها مخاطر على الكلى والمعدة، وترفع معدلات السكر بالدم بشكل كبير، وتسحب الكالسيوم".

شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار

أكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك اقتراحا بخصوص الضرائب على الموبايلات، موضحا أن الاقتراح الذي تحدث عنه هدفه حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة.

بالمجان وفي سرية تامة.. علاج 12 ألف مريض إدمان و35 مركزًا في 21 محافظة

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديم خدمات علاجية لـ 12 ألف مريض في 21 محافظة، قائلا: إنه على مدار ال10 سنوات الماضية، كان هناك إهتمام بملف مكافحة الإدمان فى مصر.