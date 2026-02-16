شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

بعث شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، برقية تهنئة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص التهنئة:

شيخ الأزهر يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب شهر رمضان

معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي..

يسرُّني أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة وأطيب الأماني بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم الكريمة وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير واليُمن والبركات.

وأجدِّد تهنئتي لسيادتكم بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأدعو الله تعالى أن يعينكم على مواصلة جهودكم المخلصة في خدمة الوطن، وتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر من تقدُّمٍ واستقرارٍ وازدهار.

كما أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتهنئتكم الكريمة التي تفضلتم بإرسالها بهذه المناسبة المباركة، والتي تعكس طيب مشاعركم، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامكم الوطنية، وأن يديم المولى -عز وجل- بيننا روح التعاون والتواصل البنّاء، لما فيه خير مصرنا العزيزة وصالح أبنائها.

