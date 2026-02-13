قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهاني وأصدق الدعوات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيده على الإنسانية جمعاء باليمن والطمأنينة والاستقرار.

وأكد شيخ الأزهر أن شهر رمضان مدرسة إيمانية كبرى لإحياء معاني التقوى والانضباط والإحسان، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل والتراحم، داعيًا إلى اغتنام أيام هذا الشهر ولياليه في تزكية النفوس وتصفية القلوب ومدِّ جسور المحبة والسلام بين الناس.

كما يتطلع شيخ الأزهر إلى أن يكون هذا الشهر الكريم منطلقًا لتعزيز وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف، وتجديد العهد مع الله على نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساندة المستضعفين، متضرعًا إلى الله -عز وجل- أن يحفظ أمتنا ويحقق لشعوبها الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يكتب لمصر وسائر بلاد العرب والمسلمين مزيدًا من التقدم والرفعة والنماء.

الأزهر شيخ الأزهر الرئيس السيسي شهر رمضان الأمة العربية الشعب المصري

