القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في مدينة نصر بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – 6 أكلاشية باسم الكيان - إيصالات تحصيل الرسوم من المتدربين – كارنيهات منسوب صدورها للكيان) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.