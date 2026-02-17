قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة
ترامب: على السلطات الكوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
أخبار البلد

رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟

فريق وزارة التضامن
فريق وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع  المركزي وفرقه المحلية في المحافظات بمواصلة الانتشار الميداني لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوي.

ونجح فريق التدخل السريع في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى في ست محافظات، وذلك بعد رصد بلاغات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضهم لمخاطر إنسانية جسيمة استدعت التدخل الفوري.

ففي محافظة دمياط تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت محتجزة داخل شقة بمفردها خلف باب مغلق في ظروف بالغة الخطورة، حيث كان أحد الجيران يحاول رعايتها عبر وضع الطعام لها من أسفل الباب، وتم استخراج شهادة ميلاد لها على الفور، وتأمينها واستقبالها بدار رعاية لضمان سلامتها ورعايتها الكاملة.

كما تعامل الفريق في الإسماعيلية مع استغاثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً متضررة من عدم وجود مأوى لها ، وتم التنسيق ونقل المسنة الى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتوفير الرعاية اللازمة. 

وفي محافظة الشرقية قام فريق التدخل السريع بعمل دعم نفسي ودراسة حالة لمسن يبلغ من العمر 69 عاما تعرض لاعتداء من أحد الشباب بالشارع، وتم تقديم التقرير للنيابة العامة لأعمال شئونها بناء علي طلب النيابة.

كما تم إنقاذ مسن آخر يبلغ من العمر 75 عاما بمحافظة السويس بعد أن تركه نجله دون رعاية، وتم استقباله مباشرة بإحدى دور الرعاية لتلقي الحماية والدعم الكامل.

كما تعامل الفريق فى الغربية مع حالة مسن مريض بلا مأوى يفترش الرصيف لعدم قدرته على العمل لمرضه ويبلغ من العمر 56 عاما، وعليه وافق وتم استقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية.

ونجح فريق التدخل السريع بالجيزة في إنقاذ مسن يبلغ من العمر 65 عاماً كان في حالة إعياء شديدة بالشارع، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بسيارة إسعاف بالتنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ومتابعته وبعد تحسن حالته تم استقباله بدار مجمع حياة لتلقي الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.

تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية العاجلة 

 ويتحرك فريق التدخل السريع ميدانيًا للتعامل مع جميع الحالات وإجراء دراسات حالة لهم،  حيث تم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية العاجلة ونقلهم إلى جهات الرعاية المناسبة.

وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات أطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن إنقاذ حياة إنسان يبدأ ببلاغ وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية والرعاية.

وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر واتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة لضمان سرعة التحرك، كما يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 16439، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري على الرقم 16528، دعمًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات.

