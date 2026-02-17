قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

محمد صبيح

ننشر أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 في مصر، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه، وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء

الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار

سعر جرام الذهب الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7600 جنيه للبيع و7555 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6965 جنيهًا للبيع و6925 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247600 جنيه7555 جنيهًا 
عيار 226965 جنيهًا6925 جنيهًا 
عيار 216650 جنيهًا6610 جنيهات 
عيار 185700 جنيه5665 جنيهًا 
عيار 144435 جنيهًا4405 جنيهات 
عيار 123800 جنيه3775 جنيهًا 
الاونصة236385 جنيهًا234965 جنيهًا 
الجنيه الذهب53200 جنيه52880 جنيهًا 
الأونصة بالدولار4992.36 دولار
