ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كارثة بيئية واسعة النطاق في ولاية ماريلاند بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك بنتيجة انهيار أنبوب صرف صحي.





وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن ملايين الجالونات من مياه الصرف الصحي تسربت إلى النهر.





وحمل الرئيس حاكم ولاية ماريلاند ويس مور والمسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي مسؤولية الحادث، متهما إياهم بـ"عدم الكفاءة".





وأعلن ترامب أنه كلف السلطات الفدرالية ضمان حماية النهر وتزويد العاصمة واشنطن الواقعة على ضفتيها، بالمياه.





وأكد أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ ستلعب الدور الأساسي في إزالة عواقب الحادث، رغم أنها توقفت عن العمل جراء الإغلاق الحكومي الجديد في الولايات المتحدة.





يذكر أن خط صرف صحي في مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند انهار يوم 19 يناير الماضي، مما أدى إلى تسرب أكثر من 757 مليون لتر من مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك.