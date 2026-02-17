قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة
ترامب: على السلطات الكوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الممرات اللوجستية الأفريقية أداة لتعزيز التكامل الاقتصادي المصري الأفريقي

النائب أشرف سعد
النائب أشرف سعد
محمد الشعراوي

أكد النائب أشرف سعد، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وبقيادتها الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتعميق الشراكات الاستراتيجية داخل القارة، مشيرًا إلى أهمية الانخراط الفاعل في الممرات اللوجستية الأفريقية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم التكامل الاقتصادي.

وأكد سعد، أن دعم الشركات المصرية العاملة أو الراغبة في التوسع داخل أفريقيا يمثل أولوية، سواء عبر تسهيل الإجراءات أو توفير مظلة سياسية واقتصادية داعمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا بالتشريعات المنظمة للاستثمار الخارجي للشركات المصرية، والعمل على تطوير الحوافز المرتبطة بالتصدير والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تهيئة بيئة قانونية مرنة تسهّل عمل الشركات في الأسواق الأفريقية.

أقرأ يضا: دراسة للباحث محمد الشعراوي ترصد الفرص المصرية في ضوء الاستراتيجية الهولندية تجاه إفريقيا

كما شدد  خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية حول "فرص مصر لتعزيز التكامل اللوجستي والاستثماري مع الممرات الأفريقية عبر ممر تازارا، على أهمية تعزيز أدوات ضمان مخاطر الاستثمار، بما يوفر حماية أكبر للمستثمرين المصريين ويضمن استمرارية أنشطتهم في ظل التقلبات الاقتصادية أو السياسية التي قد تشهدها بعض الأسواق، مؤكدًا أن تعميق الحضور المصري داخل القارة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، لضمان تحويل الفرص التي تتيحها الممرات اللوجستية الأفريقية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية.

 أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لمصر

وأشار سعد إلى أن أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لمصر، نظرًا لموقعها الجغرافي ، وثرواتها الطبيعية، والأسواق الواعدة التي توفرها، لافتًا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية ليس فقط وسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار، بل جزءًا من رؤية مصر لتعميق التكامل الإقليمي وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار التنموي.

الربط الفعّال مع الممرات اللوجستية الأفريقية

ولفت إلى أن الربط الفعّال مع الممرات اللوجستية الأفريقية، مثل ممر تازارا وممرات النقل الأخرى، يعد عاملًا مهمًا لتسهيل حركة البضائع بين الدول الحبيسة والأسواق المصرية والعالمية، ويتيح الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز لوجستي إقليمي، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف النقل، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.

وشدد سعد على أن توسيع المشاركة المصرية في هذه الممرات يتطلب تبني سياسات استراتيجية متكاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة مصر على لعب دور محوري في تنمية التجارة البينية داخل القارة، وتحويل الممرات اللوجستية إلى أدوات حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي واستدامة النمو.

النائب أشرف سعد لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية الممرات الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

معتمد جمال

صدمة قوية لـ معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

ترشيحاتنا

عمليات اصلاح الطريق

الأرض وقعت تاني.. تكرر الهبوط الأرضي بالواحات وتحرك من الجهات المختصة

صورة أرشيفية

العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية

المتهمين

القبض على المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في المنيا

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد