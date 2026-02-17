ترامب: على السلطات الكوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجابة على سؤال حول إمكانية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضد كوبا.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في تنفيذ عملية في كوبا مماثلة لما نفذته الولايات المتحدة في فنزويلا: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف : “لن تكون عملية صعبة للغاية، لكنني لا أعتقد أنها ستكون ضرورية”، و ذلك خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته خلال رحلة من فلوريدا إلى واشنطن.

وبحسب ترامب، فإن الإدارة الأمريكية تتفاوض حاليا مع هافانا. وقال: "نتحدث مع كوبا الآن، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث مع كوبا الآن"، مضيفا أنه يعتقد أن على السلطات الكوبية "التوصل إلى اتفاق" مع واشنطن.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصارها على كوبا، معلنة عزمها على الإطاحة بالحكومة الشيوعية في الجمهورية بشتى الوسائل. وعلى وجه التحديد، فرضت واشنطن حظرا على جميع شحنات الوقود، الذي تعاني الجزيرة أصلا من نقص حاد فيه. وكانت الولايات المتحدة قد نجحت سابقا في وقف شحنات النفط إلى كوبا من المكسيك وفنزويلا.