ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
برلمان

بعد واقعة فتاة أسيوط.. عقوبات رادعة تطارد المتحـ رشين في مصر

حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش خاصة بعد قيام  الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين القائمة على التصوير وأحد الأشخاص وإدعائها بقيامه بالتحرش بالفتيات حال خروجهن من إحدى المدارس بأسيوط .


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل ملابس"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) .

دخل قانون رقم 185 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيز التنفيذ، ليضع إطارًا تشريعيًا أكثر صرامة لمكافحة جريمة التحـ رش، مع عقوبات مشددة تتناسب وطبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.

ونصت المادة 306 مكرراً على معاقبة أي شخص يقوم بالإيحاءات أو التلميحات أو الفعل الجنسي أو الإباحي تجاه الغير، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل، أو عبر أي وسيلة تقنية أو إلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأصبح القانون أكثر صرامة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكرر الفعل عبر الملاحقة والتتبع، حيث تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث إلى خمس سنوات، والغرامة إلى 300 ألف جنيه، مع رفع الحد الأدنى للحبس إلى أربع سنوات إذا توافر أكثر من ظرف مشدد. كما تضاعف العقوبات في حالات العود.

وفي حالات استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على الضحية، أو ارتكاب الجريمة في ظروف مشددة متعددة، تصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات، وقد تمتد إلى عشر سنوات إذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد، وفق المادة 306 مكرر "ب".

كما نصت المادة 309 مكرراً "ب" على معاقبة التحرش الجنسي المرتكب من أشخاص ذوي سلطة على المجني عليه أو من أقاربه أو مربيه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة إذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد.

وتعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال، وتوفير رادع قانوني أقوى ضد الجناة، كما تهدف إلى وضع حد لحالات التحرش المتكررة، ومواكبة التوجه الدولي في تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي وحماية الضحايا.

عقوبات التحرش الأجهزة الأمنية مشادة كلامية التحرش

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

