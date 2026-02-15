مفيدة شيحة: لحظة التحرش صدمة نفسية قد تُدمر الضحية وتستدعي دعمًا عاجلًا

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن التأثير النفسي العنيف لحوادث التحرش، مؤكدة أن هذه اللحظات تكون قاسية للغاية على أي فتاة، وقد تُحدث اضطرابًا عاطفيًا ونفسيًا عميقًا لدى الضحية، ما قد يقود إلى مشكلات نفسية تحتاج إلى دعم وعلاج متخصص.

وشددت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج الستات المذاع على قناة النهار وان مساء اليوم الأحد، على ضرورة تقديم المساندة النفسية والاجتماعية للمتضررين من مثل هذه الوقائع.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، أن تجاهل معاناتهم قد يدفعهم إلى مزيد من العزلة والانهيار، وهو ما يتطلب دورًا أكبر من المجتمع في الاحتواء وتقديم يد العون بدلًا من إصدار الأحكام أو التقليل من حجم الألم الذي يمرون به.