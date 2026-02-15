قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«سوا سوا» رمضان 2026 .. مؤشرات أولية تبشر بعمل جماهيري قوي

تقى الجيزاوي

بدأت ملامح المنافسة تتضح مبكرًا في سباق دراما رمضان 2026، ومعها تبرز توقعات قوية بتصدر مسلسل «سوا سوا» قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، خاصة في ظل اختياره فورمات الـ15 حلقة الذي أثبت نجاحه في الحفاظ على إيقاع سريع ومكثف دون مط درامي.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الرومانسية، ويطرح قصة إنسانية قريبة من الشارع المصري، تعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل اليومية التي تمس الجمهور بشكل مباشر.

ثنائية شبابية لافتة

يجمع العمل بين أحمد مالك وهدى المفتي، في تعاون يُنتظر أن يشهد كيميا خاصة بينهما، خصوصًا مع امتلاكهما حضورًا طبيعيًا وأداءً يعتمد على الإحساس والهدوء بعيدًا عن المبالغة، ما يعزز فرص العمل في كسب تعاطف المشاهدين.

ويحمل «سوا سوا» توقيع المؤلف مهاب طارق، المعروف بقدرته على كتابة شخصيات نابضة بالحياة، بينما يتولى الإخراج عصام عبد الحميد الذي يجيد إدارة الإيقاع الدرامي الإنساني، مع إنتاج ضخم من صباح إخوان بخبرة واسعة في تقديم أعمال جماهيرية تنافس بقوة في الموسم الرمضاني.

كل هذه العوامل تجعل «سوا سوا» مشروع مسلسل جماهيري بامتياز، مرشح لأن يكون من أبرز وأعلى الأعمال مشاهدة في رمضان 2026، وأن يحجز لنفسه مكانًا متقدمًا في سباق درامي يبدو مشتعلاً منذ اللحظة الأولى.

مسلسل “سوا سوا”

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مالك وهدى المفتي، كلًا من نهى عابدين، أحمد عبدالحميد، شريف دسوقي، خالد كمال، حسني شتا، عبدالعزيز مخيون، خالد كمال، محمود السراج، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج صباح إخوان للمنتج صادق الصباح والمنتج أنور الصباح.

مسلسل سوا سوا مسلسلات رمضان ٢٠٢٦ ابطال مسلسل سوا سوا

