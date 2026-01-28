طرح البرومو الدعائي لمسلسل سوا سوا لـ أحمد مالك وهدي المفتي

طرحت قناة mbc البرومو الدعائي لمسلسل "سوا سوا" بطولة الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، والذي من المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت قناة mbc البرومو عبر "انستجرام" معلقة :" البرومو الدعائي الأول لمسلسل سوا سوا على شاشة MBC مصر، رمضان يجمعنا"

وكانت قناة MBC مصر ، طرحت، امس القلاثاء، البوستر الرسمى لمسلسل «سوا سوا»، بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتى، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وظهر على البوستر أجواء رومانسية تجمع بين أحمد مالك وهدى المفتى، حيث عكس ملامح قصة حب تربط بين بطلى العمل، فى إطار درامى يحمل أبعادًا إنسانية وعاطفية ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقى. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صادق الصباح، ويتكوّن من 15 حلقة، من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026 عبر شاشة MBC مصر