بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة هدى المفتي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

إطلالة هدى المفتى

وتألقت هدى المفتى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرندية كوت باللون الرمادى الغامق ذات فتحة من الساق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

اخر ظهور لـ هدى المفتى فى ليلة فونطاستيك..

حلّت الفنانة هدى المفتى ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك»، الذي تقدمه أبلة فاهيتا ويُعرض أسبوعيًا على شاشة MBC مصر، حيث كشفت خلال الحلقة عن رؤيتها للزواج ومواصفات شريك حياتها.

وقالت هدى المفتى إنها لا تفكر في الزواج إلا عن حب، موضحة: «أنا مش محتاجة أتجوز، وهتجوز لما أحب الشخص اللي معايا»، مشيرة إلى أن اختيار شريك الحياة بالنسبة لها يكون «باكج متكامل»، إما أن تحبه أو لا، مع التأكيد على أن الصفة الوحيدة التي لا يمكنها تقبلها هي البخل.

وشهدت الحلقة أجواءً كوميدية مميزة، وقدمت أبلة فاهيتا وكارو عددًا من الفقرات المتنوعة مع النجمة الشابة، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب فقرات غنائية واستعراضية أضفت طابعًا ترفيهيًا على اللقاء.

ويُعرض برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا على قناة MBC مصر كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.