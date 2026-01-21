بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
حرصت الفنانة هدى المفتي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

إطلالة هدى المفتى

وتألقت هدى المفتى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرندية كوت باللون الرمادى الغامق ذات فتحة من الساق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

اخر ظهور لـ هدى المفتى فى ليلة فونطاستيك..

 

حلّت الفنانة هدى المفتى ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك»، الذي تقدمه أبلة فاهيتا ويُعرض أسبوعيًا على شاشة MBC مصر، حيث كشفت خلال الحلقة عن رؤيتها للزواج ومواصفات شريك حياتها.

وقالت هدى المفتى إنها لا تفكر في الزواج إلا عن حب، موضحة: «أنا مش محتاجة أتجوز، وهتجوز لما أحب الشخص اللي معايا»، مشيرة إلى أن اختيار شريك الحياة بالنسبة لها يكون «باكج متكامل»، إما أن تحبه أو لا، مع التأكيد على أن الصفة الوحيدة التي لا يمكنها تقبلها هي البخل.

وشهدت الحلقة أجواءً كوميدية مميزة، وقدمت أبلة فاهيتا وكارو عددًا من الفقرات المتنوعة مع النجمة الشابة، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب فقرات غنائية واستعراضية أضفت طابعًا ترفيهيًا على اللقاء.

ويُعرض برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا على قناة MBC مصر كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

