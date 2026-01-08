قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
رنا عصمت

شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها بأحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها رفقة زوجها الدكتور احمد تيمور.

تفاصيل إطلالة مى عز الدين رفقة زوجها 

وتألقت مى عز الدين بملابس شتوية مرتدية بنطلون كاجوال جينز و بلوفر ابيض و هو ما جعلها بسيطة وأنيقة .

وتتميز مى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of one or more people, beard and beach
May be an image of one or more people and beard
May be an image of one or more people, beard and beach
May be an image of one or more people, beard and people smiling

وكانت آخر أعمال الفنانة مى عز الدين، مسلسل قلبى ومفتاحه» الذى عرض فى رمضان الماضى 2025، وشاركها البطولة آسر ياسين ودياب وأشرف عبد الباقى، وآخرون.
 

