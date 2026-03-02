الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن إغلاق مضيق هرمز، وأن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره.

ويأتي هذا الإجراء؛ عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة إسرائيلية.

ويهدد الإغلاق بخنق خُمس تدفقات النفط العالمية؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أنه وجّه ضربات لأكثر من 1250 هدفًا في إيران منذ بدء العمليات يوم السبت.

وفي بيان منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ضربت ودمرت 11 سفينة إيرانية، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقبل يومين، كان للنظام الإيراني 11 سفينة في خليج عُمان، أما اليوم، فليس لديه أي سفينة.

وتنشر وسائل إعلام متعددة، صورًا، التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من عدد من السفن المحترقة - إحداها يبلغ طولها 750 قدمًا - في ميناء عسكري بمدينة بندر عباس الإيرانية.