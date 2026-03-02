هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني

أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أهمية تكاتف المصريين في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة وحدة الصف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح يكن، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن مصر دولة كبيرة وعريقة، ولن يسمح شعبها بالمساس بأمنها أو استقرارها، مؤكدًا أن المصريين دائمًا يقفون صفًا واحدًا في أوقات الشدائد.

وأضاف أن الشخصيات العامة والرموز الرياضية يقع على عاتقهم دور مهم في توعية الرأي العام، وتعزيز روح الانتماء؛ نظرًا لما يتمتعون به من شعبية وتأثير داخل المجتمع.

وأشار نجم منتخب مصر السابق، إلى أن قوة مصر تكمن في شعبها وتماسكه، وأن أي تهديد يواجه الدولة؛ سيقابله اصطفاف وطني كامل، مؤكدًا ثقته في قدرة المصريين على حماية وطنهم والحفاظ على استقراره.