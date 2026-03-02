قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
توك شو

هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني

هشام يكن
هشام يكن
هاني حسين

أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أهمية تكاتف المصريين في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة وحدة الصف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح يكن، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن مصر دولة كبيرة وعريقة، ولن يسمح شعبها بالمساس بأمنها أو استقرارها، مؤكدًا أن المصريين دائمًا يقفون صفًا واحدًا في أوقات الشدائد.

وأضاف أن الشخصيات العامة والرموز الرياضية يقع على عاتقهم دور مهم في توعية الرأي العام، وتعزيز روح الانتماء؛ نظرًا لما يتمتعون به من شعبية وتأثير داخل المجتمع.

وأشار نجم منتخب مصر السابق، إلى أن قوة مصر تكمن في شعبها وتماسكه، وأن أي تهديد يواجه الدولة؛ سيقابله اصطفاف وطني كامل، مؤكدًا ثقته في قدرة المصريين على حماية وطنهم والحفاظ على استقراره.

