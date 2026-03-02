وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع باسل علام، مدير شركة شيفرون في قبرص، بمشاركة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتورة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، وذلك لمتابعة واستكمال التنسيق بشأن مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية عبر مصر.

وأكد الوزير أهمية هذا المشروع في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز في المنطقة، وتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية، فضلًا عن دعم الاستغلال الأمثل لموارد الغاز بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة. ولفت إلى ضرورة العمل المشترك بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود خلال المرحلة الحالية، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأطراف، لتسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم مصالح الشركاء في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المُحرز في إعداد الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالمشروع من خلال فرق العمل الفنية والقانونية، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات اللازمة والانتهاء من الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن