هدي المفتي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية لافتة

حرصت الفنانة هدى المفتي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

وتألقت هدى المفتي في الصور بإطلالة جذابة لافتة، حيث ارتدت بالطو باللون الأسود ،ليكشف عن أناقتها .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتيها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.