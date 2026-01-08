بإطلالة راقية.. هدى المفتي تخطف الأنظار بأناقتها | شاهد

حرصت الفنانة هدى المفتي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

إطلالة هدى المفتي

تألقت هدى المفتي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بالطو باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت هدى المفتي حذاء هاف بوت باللون الأسود ذا كعب عالي، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية والعصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.