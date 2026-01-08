جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تباددل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة جوري بكر

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

تزينت جوري بكر ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.