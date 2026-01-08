بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورا جديدة من غلاف ألبومها الجديد “جاية من المستقبل”.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

اخر اعمال هيفاء وهبي..

وتألّقت الفنانة هيفاء وهبي ليلة رأس السنة 2026، واستقبلت العام الجديد في حفلٍ كامل العدد أحيته في Space42 Arena – أبو ظبي.

وقدّمت هيفاء وهبي باقة من أجمل أغنياتها وسط تفاعلٍ جماهيري رائع، كما غنّت للمرة الأولى على المسرح أغنيات من ألبومها "ميجا هيفا" بجزئه الثاني الذي أطلقته قبل أيام.

وخلال الحفل، هنّأت هيفاء الجمهور بحلول العام الجديد، قائلة: "إن شاء الله تكون سنة كلها خير وصحّة، لأنه أهم شغلتين بيخلّوا الحياة أحلى".

وتزامناً مع الحفل، أطلق محبّو النجمة اللبنانية هاشتاغ "هيفاء وهبي في أبو ظبي"، وتداولوا مقتطفات من أجواء الحفل، مشيدين بجمال إطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.

يُذكر أن هيفاء وهبي اختتمت عام 2025 بإصدار ألبوم "ميجا هيفا 2"، والذي يضمّ ستّ أغنيات هي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.