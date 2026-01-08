قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورا جديدة من غلاف ألبومها الجديد “جاية من المستقبل”.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

 

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.

اخر اعمال هيفاء وهبي..

 

وتألّقت الفنانة هيفاء وهبي ليلة رأس السنة 2026، واستقبلت العام الجديد في حفلٍ كامل العدد أحيته في Space42 Arena – أبو ظبي.

وقدّمت هيفاء وهبي باقة من أجمل أغنياتها وسط تفاعلٍ جماهيري رائع، كما غنّت للمرة الأولى على المسرح أغنيات من ألبومها "ميجا هيفا" بجزئه الثاني الذي أطلقته قبل أيام.

وخلال الحفل، هنّأت هيفاء الجمهور بحلول العام الجديد، قائلة: "إن شاء الله تكون سنة كلها خير وصحّة، لأنه أهم شغلتين بيخلّوا الحياة أحلى".

وتزامناً مع الحفل، أطلق محبّو النجمة اللبنانية هاشتاغ "هيفاء وهبي في أبو ظبي"، وتداولوا مقتطفات من أجواء الحفل، مشيدين بجمال إطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.

يُذكر أن هيفاء وهبي اختتمت عام 2025 بإصدار ألبوم "ميجا هيفا 2"، والذي يضمّ ستّ أغنيات هي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي هيفاء بإطلالاتها الأنيقة ألبومها الجديد “جاية من المستقبل”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

زين معاها المحل ومات.. إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

ارشيفيه

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد |شاهد

بالصور

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد