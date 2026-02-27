أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية

كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي عبر قناة الأهلي عن تقدم النادي الأهلي بطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الفيفا بتغريم النادي مبلغ 588 ألف دولار لصالح ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

وأوضح المنيسي أن ريبيرو لجأ إلى الفيفا بعد فسخ عقده، مطالبًا بالشرط الجزائي وتعويض شهر إضافي، وقد حكمت له غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، ما دفع الأهلي للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية.

من جانبه، علق المستشار الفني للنادي، عدلي القيعي عبر نفس القناة، مؤكدًا أن النادي سيترك الأمر لإدارته القانونية، مشيرًا إلى أن التفاصيل "غريبة بعض الشيء". وأضاف القيعي أن هناك اتفاقًا سابقًا واضحًا مع المدرب يقضي بأن يحصل على شهرين وينهي العقد وديًا، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي استند إليه ريبيرو في المطالبة، ومتوقعًا أن الحل قد يظل ضمن نطاق الاتفاق الودي.

وأكد القيعي أن النادي الأهلي لم يكن يتوقع وصول الأمور إلى هذا الحد، وأن الهدف دائمًا كان التوصل إلى تسوية ودية بعيدًا عن النزاعات القضائية.