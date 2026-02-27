قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أخبار البلد

سحور رمضاني يجمع نجوم الفن والإعلام المصري بدعوة من تركي آل الشيخ

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
محمد بدران   -  
منار نور

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدد من نجوم الفن المصري، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى المصرية والعربية".

وظهر في الصور كلا من الهضبة عمرو دياب والمطرب تامر عاشور والمطرب مصطفى كامل والملحن عمرو مصطفى والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والشاعر تامر حسين والمطرب أحمد بتشان والملحن أحمد إبراهيم، والفنانة يسرا وحسين فهمي والمطربة أنغام والفنان خالد سليم وشيكو وكريم عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن.

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.


وقال المستشار تركي آل الشيخ فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

