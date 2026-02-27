نموذج "ديب سيك" الجديد يثير التساؤلات.. هل تترك إنفيديا وAMD في الظل؟

كشفت مصادر مطلعة أن مختبر ديب سيك DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي أحدثت نماذجه منخفضة التكلفة ضجة في الأسواق العالمية العام الماضي، لم يطلع مصنعي الشرائح الأمريكيين على نموذجها الرائد القادم لتحسين الأداء، في خطوة تخالف الممارسات الصناعية المعتادة قبل إطلاق تحديث رئيسي للنموذج.

بدلا من ذلك، منح المختبر الوصول المبكر لموردي الأجهزة المحليين، بما في ذلك شركة هواوي للتكنولوجيا، بحسب المصادر نفسها.

عادة ما يشارك مطورو الذكاء الاصطناعي النسخ المسبقة للإصدار مع شركات الشرائح الكبرى مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) لضمان توافق برمجياتهم مع الأجهزة الشائعة، وقد عملت “ديب سيك” سابقا عن قرب مع فريق إنفيديا الفني.

استبعاد إنفيديا وAMD

للنموذج القادم، المتوقع إطلاقه حول عطلة رأس السنة القمرية، لم تمنح “ديب سيك” إنفيديا وAMD أي وصول مسبق، بينما حصلت شركات الشرائح الصينية، بما في ذلك هواوي، على عدة أسابيع مقدمة لتحسين البرمجيات لتعمل بكفاءة على معالجاتهم، بحسب المصادر.

وصرح بن باجارين، الرئيس التنفيذي لشركة Creative Strategies للأبحاث: “التأثير على إنفيديا وAMD في وحدات تسريع البيانات العامة محدود، إذ أن معظم الشركات لا تستخدم “ديب سيك”، الذي يعد نموذجا قياسيا أكثر من كونه مستخدما فعليا”.

وأضاف أن أدوات الترميز الجديدة للذكاء الاصطناعي تقلل الوقت اللازم لجعل البرمجيات تعمل بكفاءة على الأجهزة، من شهور إلى أسابيع.

وأشار باجارين إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة الصينية تهدف إلى إبقاء الأجهزة والنماذج الأمريكية في وضع غير موات داخل الصين.

“ديب سيك”

استخدام شرائح أمريكية في خرق محتمل للرقابة

تأتي هذه التطورات بعد أن أفاد مسؤول سابق في إدارة ترامب لوكالة “رويترز” أن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من “ديب سيك” تم تدريبه باستخدام شريحة Blackwell المتقدمة من إنفيديا عبر تجمع في الصين القارية، في خطوة قد تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية.

وقد تسعى “ديب سيك” لإخفاء مؤشرات تقنية تكشف عن استخدام شرائح أمريكية، مع التخطيط للإعلان رسميا عن استخدامها لمعالجات هواوي لتدريب النموذج، وفقا للمسؤول الأمريكي.

انتشار واسع للنماذج الصينية

تم تنزيل نماذج “ديب سيك” أكثر من 75 مليون مرة على منصة Hugging Face مفتوحة المصدر منذ ظهور الشركة في يناير 2025، مما ساعد في تعزيز موجة النماذج الصينية مفتوحة المصدر المنافسة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت تنزيلات النماذج الصينية أي دولة أخرى على المنصة.

“ديب سيك”

هذا الارتفاع السريع للنماذج الصينية أثار جدلا في واشنطن حول تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى الصين.

وقد سمحت السلطات الأمريكية العام الماضي باستئناف شحن شرائح H20 من إنفيديا وMI308 من AMD المخصصة لتشغيل النماذج، بينما تظل تراخيص الشرائح الأكثر تقدمًا مقيدة.

ولم يتضح ما إذا كانت “ديب سيك” قد حصلت على إذن رسمي لشراء هذه الشرائح الأمريكية.

وتستهدف شرائح H20 وMI308 عملية الاستنتاج، أي تشغيل النماذج المدربة للذكاء الاصطناعي، ويبلغ الطلب على MI308 مستويات كبيرة، حيث سجلت AMD 390 مليون دولار من مبيعات الشريحة في آخر ربع مالي.

وتعد “ديب سيك” واحدة من عدة شركات صينية للذكاء الاصطناعي متوقعة للكشف عن نماذج جديدة هذا الشهر.