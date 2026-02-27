قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور

قصة مبادرة هزمت الجوع في مخيمات النزوح
قصة مبادرة هزمت الجوع في مخيمات النزوح

في قلب غزة، حيث تختلط التحديات اليومية بمعاناة الحياة، تواصل مصر وأشقاؤها الوقوف إلى جانب أهل القطاع، يدًا بيد، لنشر الأمل والسكينة وسط ظروف إنسانية صعبة، اللجنة المصرية لإغاثة غزة أثبتت أن التضامن الحقيقي لا يقف عند حدود الكلمات، بل يتجسد في أفعال ملموسة يومية، تحمل معاني الدعم والمساندة، وترفع معنويات الشعب الفلسطيني، في رسالة واضحة أن الأشقاء ليسوا وحدهم في مواجهة محنهم.
 

حملة إفطار مليون صائم.. فرحة رمضان للأشقاء في غزة

تواصل اللجنة المصرية لإغاثة غزة تنفيذ فعاليات حملتها الرمضانية «إفطار مليون صائم»، التي تهدف إلى إيصال آلاف الوجبات يوميًا لأهالي القطاع، خاصة النازحين من مناطق شمال وجنوب غزة. 

في اليوم الثامن من رمضان، كانت الفرق الميدانية تعمل بلا توقف لإعداد وتوزيع آلاف الوجبات، لتخفيف العبء عن الأسر الفلسطينية وتقديم لحظات من الطمأنينة والفرح في شهر الرحمة والمغفرة.
 

تجهيز آلاف الوجبات يوميًا للنازحين

تتضمن جهود اللجنة تجهيز آلاف الوجبات يوميًا، لتصل إلى كل أسرة محتاجة، مع التركيز على النازحين الذين تركوا بيوتهم نتيجة العدوان والحصار. 

هذه المبادرات لم تكن مجرد توزيع للطعام، بل كانت رسالة تضامن إنساني، تُظهر أن مصر تقف دائمًا بجانب أشقائها الفلسطينيين في كل الظروف، وتقدم لهم يد العون والمساندة الملموسة، ما يعكس قوة الروابط الأخوية بين الشعبين.

الدعم المستمر رغم التحديات

تعمل اللجنة المصرية في غزة على مدار اليوم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة، رغم المعوقات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المساعدات أحيانًا، فجهودها تتجاوز تقديم الوجبات لتشمل إدارة المخيمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، مع التركيز على توفير الدعم المستمر خلال شهر رمضان المبارك، ليشعر كل فلسطيني أن هناك من يقدّر صموده ويقف إلى جانبه في أصعب الأوقات.

مصر داعم دائم للأشقاء

يُذكر أن على مدار أكثر من عامين منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن، لم تتوان مصر عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في القطاع، على الصعيد الدبلوماسي والإنساني والسياسي. 

وكانت اللجنة المصرية في قطاع غزة أحد الأدوات الرئيسة لتقديم العون، من خلال إقامة المخيمات الدائمة لإيواء النازحين من ويلات الحرب، وتقديم وجبات الإطعام والمساعدات والمستلزمات الأساسية.

غزة مصر حملة إفطار مليون صائم فرحة رمضان للأشقاء في غزة إفطار المليون صائم في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد