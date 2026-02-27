اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور

في قلب غزة، حيث تختلط التحديات اليومية بمعاناة الحياة، تواصل مصر وأشقاؤها الوقوف إلى جانب أهل القطاع، يدًا بيد، لنشر الأمل والسكينة وسط ظروف إنسانية صعبة، اللجنة المصرية لإغاثة غزة أثبتت أن التضامن الحقيقي لا يقف عند حدود الكلمات، بل يتجسد في أفعال ملموسة يومية، تحمل معاني الدعم والمساندة، وترفع معنويات الشعب الفلسطيني، في رسالة واضحة أن الأشقاء ليسوا وحدهم في مواجهة محنهم.



حملة إفطار مليون صائم.. فرحة رمضان للأشقاء في غزة

تواصل اللجنة المصرية لإغاثة غزة تنفيذ فعاليات حملتها الرمضانية «إفطار مليون صائم»، التي تهدف إلى إيصال آلاف الوجبات يوميًا لأهالي القطاع، خاصة النازحين من مناطق شمال وجنوب غزة.



في اليوم الثامن من رمضان، كانت الفرق الميدانية تعمل بلا توقف لإعداد وتوزيع آلاف الوجبات، لتخفيف العبء عن الأسر الفلسطينية وتقديم لحظات من الطمأنينة والفرح في شهر الرحمة والمغفرة.



تجهيز آلاف الوجبات يوميًا للنازحين

تتضمن جهود اللجنة تجهيز آلاف الوجبات يوميًا، لتصل إلى كل أسرة محتاجة، مع التركيز على النازحين الذين تركوا بيوتهم نتيجة العدوان والحصار.

هذه المبادرات لم تكن مجرد توزيع للطعام، بل كانت رسالة تضامن إنساني، تُظهر أن مصر تقف دائمًا بجانب أشقائها الفلسطينيين في كل الظروف، وتقدم لهم يد العون والمساندة الملموسة، ما يعكس قوة الروابط الأخوية بين الشعبين.



الدعم المستمر رغم التحديات

تعمل اللجنة المصرية في غزة على مدار اليوم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة، رغم المعوقات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المساعدات أحيانًا، فجهودها تتجاوز تقديم الوجبات لتشمل إدارة المخيمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، مع التركيز على توفير الدعم المستمر خلال شهر رمضان المبارك، ليشعر كل فلسطيني أن هناك من يقدّر صموده ويقف إلى جانبه في أصعب الأوقات.

مصر داعم دائم للأشقاء

يُذكر أن على مدار أكثر من عامين منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن، لم تتوان مصر عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في القطاع، على الصعيد الدبلوماسي والإنساني والسياسي.

وكانت اللجنة المصرية في قطاع غزة أحد الأدوات الرئيسة لتقديم العون، من خلال إقامة المخيمات الدائمة لإيواء النازحين من ويلات الحرب، وتقديم وجبات الإطعام والمساعدات والمستلزمات الأساسية.