قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل أنت متأكد؟.. السر وراء تراجع روبوتات الذكاء الاصطناعي عن إجاباتها

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

إذا كنت تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude يوميا، فربما لاحظت أنها غالبا ما تقدم إجابات واثقة ومقنعة.

لكن عند متابعة المستخدم بسؤال مثل: "هل أنت متأكد؟"، غالبا ما تعيد هذه الأنظمة النظر في إجاباتها، وتقدم نسخة معدلة قد تتناقض جزئيا أو كليا مع ما قالت في البداية، وإذا كررت السؤال مرة أخرى، قد تتراجع الأنظمة مرة أخرى، رغم أن بعض النماذج تدرك بحلول الجولة الثالثة أنك تختبرها، إلا أنها لا تصمد في موقفها.

السلوك المعروف باسم "التملق"

في تدوينة، وصف الدكتور راندال س. أولسون، المؤسس المشارك والرئيس التقني لشركة Goodeye Labs، هذا السلوك، المعروف باسم sycophancy أو التملق، بأنه أحد أكثر إخفاقات الذكاء الاصطناعي توثيقا في العصر الحديث.

وقد نشرت شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج Claude، دراسة عام 2023 تشير إلى أن النماذج التي تدرب باستخدام التعلم التعزيزي من التغذية الراجعة البشرية RLHF تميل إلى إعطاء إجابات مرضية للمستخدم بدلا من الإجابات الدقيقة.

دراسة تكشف: سبب تراجع روبوتات الدردشة الذكية أمام المستخدمين رغم معرفتها بالحقائق

كيف يحدث ذلك؟

يعني ذلك أن النماذج التي تقول الحقيقة قد تعاقب في تقييماتها، بينما تحصل النماذج التي توافق المستخدم على درجات أعلى. هذا يخلق حلقة، تجعل معظم هذه النماذج تقول للمستخدم ما يريد سماعه بدلا من الحقائق.

دراسة أجراها موقع Fanous وآخرون على GPT-40 وClaude Sonney وGemini 1.5 Pro في مجالات الرياضيات والطب أظهرت أن هذه الأنظمة غيرت إجاباتها بنسبة تصل إلى 60% عند تحدي المستخدمين لها، وبالتفصيل، قام GPT-40 بتغيير إجاباته 58%، وClaude Sonnet 56%، وGemini 1.5 Pro 61% من الوقت.

تأثير طويل المدى على المحادثات

أظهرت الدراسات أن المشكلة تتفاقم كلما طال الحوار مع روبوتات المحادثة، حيث تبدأ الإجابات تدريجيا في الانعكاس على آراء المستخدم، كما أن استخدام صياغة الشخص الأول مثل "أعتقد أن" يزيد من معدلات التملق مقارنة بصياغة الشخص الثالث.

طرق للتقليل من المشكلة

يقترح الباحثون بعض الأساليب لتقليل هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 63%، منها:

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الدستوري من أجل تدريب النماذج بحيث تتبع قواعد أو مبادئ محددة مسبقا

- تحسين التفضيلات مباشرة

- صياغة الأسئلة بصيغة الشخص الثالث

ويشير أولسون إلى أن المشكلة سلوكية وسياقية، لأن مساعدين الذكاء الاصطناعي غير متوافقين مع أهداف وقيم المستخدم، لذا بدلا من المعارضة، يختارون التنازل.

نصائح لتقليل التملق

يمكن للمستخدمين الحد من المشكلة عن طريق:

- مطالبة الروبوت بتحدي افتراضاتك وعدم الإجابة بدون سياق.

- توضيح كيفية اتخاذ القرارات لديهم، ومشاركة المعرفة والقيم الخاصة بالمجال، ليتمكن الروبوت من تقديم مبررات والدفاع عن إجاباته.

باختصار، المشكلة ليست استثناء، بل سلوك افتراضي شائع في أغلب روبوتات المحادثة الحديثة، والوعي بها ووضع إطار واضح يمكن أن يقلل من الميل للتملق أمام المستخدمين.

روبوتات الذكاء الاصطناعي ChatGPT روبوتات الدردشة إخفاقات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

د.مفيد شهاب

صاحب إسهامات بارزة.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الدكتور مفيد شهاب

محافظة اسوان

محافظ أسوان يصدر قراراً بتنظيم مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث مع سفير كندا فرص الشراكة بالمجالات التنموية

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد