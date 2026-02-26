فيديو الحرامي المتسلق | قصة لص فَضل تسليم نفسه للشرطة بدلا من الوقوع في يد الأهالي.. القصة الكاملة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صور بهاتف أحد المواطنين، يظهر شخصًا معلقًا في واجهة عقار سكني مرتفع أثناء محاولته تسلقه بدعوى سرقة إحدى الشقق، وذلك خلال إحدى ليالي شهر رمضان.

فيديو يوثق محاولة سرقة أعلى عقار سكني في رمضان

وأظهر المقطع حالة من التوتر بين الأهالي الذين تجمهروا أسفل العقار، حيث حاولوا إقناع المتهم بالدخول إلى إحدى الشقق بأمان، مؤكدين له بحسب ما وثقه الفيديو أنهم لن يؤذوه أو يسلموه للشرطة، مرددين عبارات من بينها: “محدش هيعملك حاجة.. انزل بس بأمان”.

لحظات رعب.. المتهم يهدد بالقفز ويصرخ: “أنا كده كده هموت



في المقابل، بدا الشاب في حالة ارتباك شديدة، مهددًا بالقفز، قبل أن يقدم بالفعل على المخاطرة بالنزول عبر حوامل أجهزة التكييف، مرددًا: "انا كده كده هموت".

وأفادت إحدى السيدات، وفق ما جرى تداوله، أن محاولات إقناعه استمرت ما بين ثلاث إلى أربع ساعات وسط حالة من القلق والذعر، قبل أن يسقط على مصدات الهواء التي أعدتها قوات الشرطة أسفل العقار، حيث اصيبت في قدمه وتم ضبطه.

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة، موضحة في بيان نشرته أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بتسلق أحد الأشخاص لعقار بدائرة القسم ومحاولته سرقة إحدى الشقق.

وأضاف البيان أنه بالانتقال والفحص تم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض المتابعين من طريقة تسلقه للعقار، مشبهين إياه بشخصيات سينمائية شهيرة، بينما أعرب آخرون عن دهشتهم من المخاطرة بحياته بهذه الطريقة.



