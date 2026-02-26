قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مؤقت للطواف بالحرم بسبب الزحام الشديد وزيادة أعداد المعتمرين
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو الحرامي المتسلق | قصة لص فَضل تسليم نفسه للشرطة بدلا من الوقوع في يد الأهالي.. القصة الكاملة

لص البساتين
لص البساتين
رنا أشرف

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صور بهاتف أحد المواطنين، يظهر شخصًا معلقًا في واجهة عقار سكني مرتفع أثناء محاولته تسلقه بدعوى سرقة إحدى الشقق، وذلك خلال إحدى ليالي شهر رمضان.

فيديو يوثق محاولة سرقة أعلى عقار سكني في رمضان

وأظهر المقطع حالة من التوتر بين الأهالي الذين تجمهروا أسفل العقار، حيث حاولوا إقناع المتهم بالدخول إلى إحدى الشقق بأمان، مؤكدين له بحسب ما وثقه الفيديو أنهم لن يؤذوه أو يسلموه للشرطة، مرددين عبارات من بينها: “محدش هيعملك حاجة.. انزل بس بأمان”.

لحظات رعب.. المتهم يهدد بالقفز ويصرخ: “أنا كده كده هموت


في المقابل، بدا الشاب في حالة ارتباك شديدة، مهددًا بالقفز، قبل أن يقدم بالفعل على المخاطرة بالنزول عبر حوامل أجهزة التكييف، مرددًا: "انا كده كده هموت".

وأفادت إحدى السيدات، وفق ما جرى تداوله، أن محاولات إقناعه استمرت ما بين ثلاث إلى أربع ساعات وسط حالة من القلق والذعر، قبل أن يسقط على مصدات الهواء التي أعدتها قوات الشرطة أسفل العقار، حيث اصيبت في قدمه وتم ضبطه.

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة، موضحة في بيان نشرته  أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بتسلق أحد الأشخاص لعقار بدائرة القسم ومحاولته سرقة إحدى الشقق.

وأضاف البيان أنه بالانتقال والفحص تم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض المتابعين من طريقة تسلقه للعقار، مشبهين إياه بشخصيات سينمائية شهيرة، بينما أعرب آخرون عن دهشتهم من المخاطرة بحياته بهذه الطريقة.


 

اللص المتسلق الحرامي المتسلق لص المعادي سبايدر مان المعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو يتأهل للدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على باوك سالونيكا

نوتنجهام فورست

رغم الخسارة في الإياب.. نوتنجهام فوريست يتأهل للدور

الأهلي والرياض السعودي

الأهلي يهزم الرياض بهدف عكسي ويتصدر الدوري السعودي مؤقتًا

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد