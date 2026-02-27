درة تصطدم بخطيبها السابق وتفتح ملفات الماضي في إثبات نسب

تشهد الحلقة التاسعة من مسلسل إثبات نسب، المعروض على قنوات النهار، تصعيدًا دراميًا جديدًا مع المواجهة القوية التي جمعت نوال وخطيبها السابق أيمن، شريكها في الصيدلية، في مشهد أعاد الماضي بكل تعقيداته إلى الواجهة.

ذهبت نوال متخفية وراء نقاب لتقابل أيمن في مواجهة لم تكن لحظة غضب عابرة، بل جاءت محمّلة بملفات مؤجلة وأسئلة طال كتمانها. نوال واجهت أيمن ووالدها باتهامات صريحة، محمّلة إياهما مسؤولية ما آلت إليه حياتها، وعلى رأسها تأجيل المنحة الدراسية في إنجلترا التي كانت تمثل حلمها الأكبر ومسارها المهني الذي سعت إليه طويلًا.

في هذا المشهد، يتكشف جانب جديد من شخصية نوال؛ فهي لا تبحث فقط عن رضيعها المختفي أو عن مصير زوجها الغامض، بل تعيد أيضًا مراجعة القرارات التي شكّلت حياتها، وتعيد تقييم الأدوار التي لعبها المقربون منها في رسم مسارها.

تجد نوال نفسها في سباق مع الوقت، تحاول فيه استعادة ما سُلب منها، سواء كان حلمًا مؤجلًا أو ابنًا غائبًا.ومع كل مواجهة، تقترب خطوة من الحقيقة، لكنها تدرك في المقابل أن الطريق لن يكون مستقيمًا، وأن كشف الأسرار قد يحمل ثمنًا أكبر مما تتوقع.

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.