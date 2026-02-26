خلافات على ركنة دراجة نارية تتحول لمشاجرة بالزجاجات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام زجاجات فارغة وعصى خشبية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل ، وشخصان) وطرف ثان (مالك محل "مصاب بجرح بالقدم ، 3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، بسبب خلافات بينهم حول ركن الدراجة النارية الخاصة بأحد أفراد الطرف الأول أمام المحل الخاص بأحد أفراد الطرف الثانى تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام الزجاجات الفارغة والعصى الخشبية محدثين الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (كمية من الزجاجات الفارغة – عصى خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






