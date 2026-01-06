هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من حفل لبنان.. شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير لها خلال إطلالتها من الحفل الذي أحيته في لبنان وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت هيفاء صورا من كواليس استعداداتها للحفل عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: "لحظات من وراء الكواليس، استعدادات ليلة لا تنسى".

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال هيفاء وهبي ورشاقتها.

وتعد الفنانة هيفاء وهبي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.