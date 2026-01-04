القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الفضى المطرز بالدانتيل الذي كشف عن خصرها المنحوت و قوامها المثالى .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال هيفاء وهبي ورشاقتها.

وتعد الفنانة هيفاء، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

تفاصيل حفل هيفاء وهبي

وتألّقت الفنانة هيفاء وهبي ليلة رأس السنة 2026، واستقبلت العام الجديد في حفلٍ كامل العدد أحيته في Space42 Arena – أبو ظبي.

وقدّمت هيفاء وهبي باقة من أجمل أغنياتها وسط تفاعلٍ جماهيري رائع، كما غنّت للمرة الأولى على المسرح أغنيات من ألبومها "ميجا هيفا" بجزئه الثاني الذي أطلقته قبل أيام.

وخلال الحفل، هنّأت هيفاء الجمهور بحلول العام الجديد، قائلة: "إن شاء الله تكون سنة كلها خير وصحّة، لأنه أهم شغلتين بيخلّوا الحياة أحلى".

وتزامناً مع الحفل، أطلق محبّو النجمة اللبنانية هاشتاغ "هيفاء وهبي في أبو ظبي"، وتداولوا مقتطفات من أجواء الحفل، مشيدين بجمال إطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.

يُذكر أن هيفاء وهبي اختتمت عام 2025 بإصدار ألبوم "ميجا هيفا 2"، والذي يضمّ ستّ أغنيات هي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.