احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

يعد مشروب القهوة جزءاً أساسياً من الروتين الصباحي لدى الكثير من الاشخاص، غير أن هذا المشروب المنبّه يمكن أن يتحول إلى مشكلة صحية غير متوقعة عند تناوله مع بعض الأدوية.

حذر خبراء الصحة من أن الكافيين قد يقلل من فعالية بعض العقاقير، أو يزيد آثارها الجانبية، أو يسبب تفاعلات خطرة، وفق موقع WebMD الطبي.

لذا إذا كنت تتناول بانتظام أدوية لعلاج أعراض الحساسية أو نزلات البرد، فاحرص على التحقق مما إذا كانت تحتوي على مادة السودوإيفيدرين (Pseudoephedrine)، حيث تُعد هذه المادة منبّهًا للجهاز العصبي، ولها تأثيرات مشابهة لتأثير القهوة.

قد يؤدي تناول السودوإيفيدرين مع القهوة إلى زيادة خطر الآثار الجانبية، مثل: التوتر، وخفقان القلب، وصعوبة النوم.

لذلك يُنص بعض الخبراء بتجنّب شرب القهوة عند تناول الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين.