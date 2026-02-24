قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إزالة فورية للتعديات و تطوير الطرق بالعبور الجديدة.. صور

آية الجارحي

قامت إدارتا  التنمية والأمن لجهاز العبور الجديد  بإزالة غرف عشوائية أُقيمت مؤخرًا بمنطقة القادسية أمام الحي السادس عشر، خاصة بالمناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات جديدة.

وذلك في إطار تعليمات المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز.

وجاءت الإزالة  تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على التنمية، ومدير إدارة الأمن، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة الغرف المبنية بالطوب وأكشاك خشبيه، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات جديدة.

وامتدت أعمال الإزالات  لتشمل منطقتي “ديارنا” والإسكان الاجتماعي، حيث تم رفع وإزالة عدد من الأكشاك والغرف المخالفة، في إطار خطة الجهاز للتصدي لكافة صور البناء العشوائي والإشغالات، وفرض الانضباط داخل المدينة.

وعلى جانب آخر، واصلت إدارة الزراعة بالجهاز جهودها لتحسين المشهد البصري والارتقاء بالمظهر العام، حيث استمرت أعمال زراعة الزهور والأشجار بالطبانات في الحي السادس عشر،  و ايضاً اعمال صيانة المسطحات  في حي المجد كما شملت الأعمال زراعه النجيله بحي الماسه بالحي ال 14 
يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الطرق بالجهاز بالإشراف الميداني على شركات التنفيذ لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ الطرق بالحي السادس عشر، إلى جانب استكمال الأعمال الجارية بطريق R12، بما يشمل أعمال الفرمة والتسوية ووضع طبقات الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية.

وشدد رئيس الجهاز  على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تنفيذ شبكة طرق متكاملة تسهم في تحسين السيولة المرورية وخدمة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، تُنفذ توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفه  إلى تعزيز الانضباط والالتزام داخل المدن الجديدة، والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، بالتوازي مع دعم أعمال البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب معدلات التنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة.

