وزير البترول يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول رأس غارب

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين في حقول الصحراء الشرقية التابعة للشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب، الإفطار الرمضاني، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، وشركة بترول خليج السويس"جابكو".

وتبادل الوزير الحديث مع العاملين حول آليات تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة الاكتشافات والإنتاج خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع مؤخرًا في مجالات الاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج، مؤكدًا على أن جهود العاملين بالقطاع تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على حياة المواطنين.

ودعا الوزير إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين الشركات الشقيقة والعاملين بها بما يسهم في زيادة الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الوزير، بدور المرأة العاملة في شركات قطاع البترول، مثمنًا إسهاماتها في مختلف مواقع العمل، لاسيما في الحقول والمناطق النائية التي تتطلب طبيعة العمل بها جهدًا ومسئولية خاصة.

كما حثّ الوزير جميع العاملين على الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامتهم وسلامة زملائهم، مؤكدًا على أن السلامة تمثل أولوية قصوى للوزارة.

ومن جانبهم، أشاد العاملون بالشركة العامة للبترول بجهود الوزير خلال الفترة الماضية في تطوير قطاع البترول ودعم تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج إلى جانب دعم الكوادر البشرية، خاصة في تطبيق زيادة المعاش التكميلي، والتي تمثل أهميةً كبرى لشريحة واسعة من العاملين.