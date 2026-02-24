قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
وزير البترول يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول رأس غارب

أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين في حقول الصحراء الشرقية التابعة للشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب، الإفطار الرمضاني، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، وشركة بترول خليج السويس"جابكو".

وتبادل الوزير الحديث مع العاملين حول آليات تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة الاكتشافات والإنتاج خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع مؤخرًا في مجالات الاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج، مؤكدًا على أن جهود العاملين بالقطاع تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على حياة المواطنين.

ودعا الوزير إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين الشركات الشقيقة والعاملين بها بما يسهم في زيادة الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الوزير، بدور المرأة العاملة في شركات قطاع البترول، مثمنًا إسهاماتها في مختلف مواقع العمل، لاسيما في الحقول والمناطق النائية التي تتطلب طبيعة العمل بها جهدًا ومسئولية خاصة.

كما حثّ الوزير جميع العاملين على الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامتهم وسلامة زملائهم، مؤكدًا على أن السلامة تمثل أولوية قصوى للوزارة.

ومن جانبهم، أشاد العاملون بالشركة العامة للبترول بجهود الوزير خلال الفترة الماضية في تطوير قطاع البترول ودعم تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج إلى جانب دعم الكوادر البشرية، خاصة في تطبيق زيادة المعاش التكميلي، والتي تمثل أهميةً كبرى لشريحة واسعة من العاملين.

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

