البترول: 516.5 مليون دولار موازنة شركة جابكو للاستكشاف والتنمية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الإمكانات البترولية ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من تطبيق تقنيات المسح السيزمي الحديثة، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، في أعمال البحث والاستكشاف بمنطقة خليج السويس، والتي أسهمت في الكشف عن فرص جديدة داخل هذه المنطقة التي تُعد من أقدم مناطق الإنتاج البترولي في مصر.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع معدلات الإنتاج وترشيد التكاليف.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية لشركة بترول خليج السويس “جابكو” للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات قطاع البترول، وشركة دراجون أويل الإماراتية الشريك الاستثماري لجابكو، إلى جانب مسؤولي شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية كشريك بمنطقة امتياز شركة طور سيناء التابعة لجابكو.

وأكد الوزير على أهمية الربط بين الإنتاج والاستدامة البيئية، موضحاً أن مشروعات تقليل انبعاثات غازات الشعلة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات.

وشدد على توفير أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج، ودعم خطط التوسع، وتعزيز الثقة مع الشركاء، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، مشيداً بجهود الشركة في مجالات السلامة والبيئة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة الأصول باعتبارها عوامل رئيسية لنجاح الاستثمار.

وثمّن المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، نجاح حفر البئر الاستكشافي «East Crystal-1» في منطقة خليج السويس، والذي تنفذه الشركة من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو ، وتُعد هذه البئر ثاني بئر استكشافية ناجحة يتم حفرها استناداً إلى نتائج تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، بما يعزز فرص استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وتحقيق اكتشافات جديدة.

وأكد الجروان التزام الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية وغازات الشعلة ، بما يدعم الاستدامة، إلى جانب مواصلة تحقيق اكتشافات جديدة اعتماداً على التقنيات الحديثة ، كما أعرب عن استعداد الشركة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أسس مستدامة، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في انبعاثات الغازات مقارنة بعام 2021، بما يجسد التزام الشركة بالمعايير البيئية.

وأوضح أن جهود خفض الانبعاثات تشمل تعظيم الاستفادة من الغاز كوقود، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، مؤكداً أن الحفاظ على كفاءة الأصول، وعلى رأسها خطوط الأنابيب، يمثل أولوية قصوى، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة.

من جانبه، أشاد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن، بإنجازات شركة «طور سيناء» التابعة لجابكو، مثمناً تحقيق مستهدفات الإنتاج وخفض التكاليف وتحسن مؤشرات السلامة، ومؤكداً أن هذه النتائج تعكس قوة التعاون بين الشركاء مع الحفاظ على مستوى الالتزام ذاته العام المالي المقبل.

واستعرض المهندس عبد الوهاب المغوري، رئيس شركة جابكو، خطة الشركة الطموحة للعام المالي 2026/2027، موضحاً أن متوسط الإنتاج الحالي يبلغ نحو 65 ألف برميل زيت يومياً، وتستهدف الشركة زيادته إلى 75 ألف برميل يومياً من خلال حفر آبار استكشافية وتنموية، وتنفيذ برامج إصلاح الآبار، بما يعظم الاستفادة من الحقول القائمة.

وأشار إلى أن الموازنة الاستثمارية المخططة تبلغ 516.5 مليون دولار، موزعة بين الأنشطة الاستكشافية والتنموية ومصروفات التشغيل. كما لفت إلى مواصلة تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية، من أهمها استبدال خط الزيت بين رأس بكر ورأس شقير، وتطوير شامل لمنصة «مرجان-36».

وأضاف أن الشركة نجحت في خفض انبعاثات غازات الشعلة بشكل ملموس خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026، في إطار التزامها بتحقيق نمو إنتاجي مسئول بيئياً.