وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة خدمات البترول البحرية (PMS) تُعد أحد أهم الكيانات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية، بما تمتلكه من خبرات فنية متراكمة وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

وأشاد الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2025، بما تحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس كفاءة الشركة في تنفيذ المشروعات البحرية المعقدة وفق أعلى المعايير الفنية ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركة، لاسيما في ظل تكثيف أنشطة استكشاف الغاز بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا من الشركة لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.

كما أكد علي ضرورة استثمار الشركة إمكاناتها الكبيرة وأسطولها البحري المتطور في بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركات العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يضمن جاهزيتها للمشاركة في مراحل التنمية والإنتاج فور الانتهاء من أعمال الاستكشاف الجارية، ويفتح امامها آفاق التوسع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل الفرص المتنامية بعدد من الاسواق شرق وغرب المتوسط لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية.

ووجّه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، خاصة في ظل طبيعة الأعمال البحرية التي تُنفذها الشركة في مناطق عميقة وعالية المخاطر، مؤكدًا على أن الحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة البحرية يمثلان أولوية قصوي لقطاع البترول.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ حجم أعمال بإجمالي إيرادات 261.5 مليون دولار، منها نحو 129 مليون دولار لمشروعات التنمية، و132.6 مليون دولار لخدمات الفحص والصيانة والإصلاح وتشغيل وصيانة أرصفة شحن الخام والمنتجات ودعم عمليات الحفر والإنتاج، محققة نموًا ملحوظًا في أرباح التشغيل وصافي الربح.

وأضاف رئيس الشركة أن استراتيجية (PMS) ترتكز على تطوير وتنويع أنشطتها من خلال تنفيذ أعمال إنزال الكابلات وتركيب المنشآت البحرية بالمياه العميقة ، الي جانب أعمال تكريك الموانئ ، فضلا عن التوسع في قاعدة العملاء و زيادة حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين.

واستعرض أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2025 بالبحر المتوسط وخليج السويس ، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المرحلة الحادية عشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق ، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري ، ومشروع حقل شمال صفا وحقل الزعفرانة بخليج السويس بالإضافة إلى مشروع تطوير رصيف UGDC بميناء دمياط لاستقبال سفينة التغييز ، فضلا عن مشروعات فحص وإصلاح الخطوط و المنصات البحرية .

وفيما يتعلق بخطط التوسع الخارجي أوضح رئيس الشركة أنه تم افتتاح فرع لها بالمملكة العربية السعودية، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركتي أرامكو وKJO، الي جانب استكمال إجراءات تسجيل فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة، والمتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، بما يدعم خطة التواجد الإقليمي.

وفيما يخص تأمين وتطوير الأعمال، أشار إلى أن (PMS) تمكنت خلال عام 2025 من الحصول على 44 تعاقد وإسناد جديد بقيمة 310.7 مليون دولار بما يفوق العام الماضي البالغ قيمة تعاقداته واسناداته 191 مليون دولار ، وبما يعكس تنامي ثقة العملاء في قدرات الشركة الفنية ، لافتاً إلي تطوير الاسطول البحري للشركة وجاري دعمه بوحدة متعددة الأغراض الي جانب بناء وامتلاك بارج متخصص في المياه العميقة بما يعزز قدراتها التنافسية لتنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال.