قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية

اجتماع وزير البترول مع قيادات شركة خدمات البترول البحرية
اجتماع وزير البترول مع قيادات شركة خدمات البترول البحرية
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة خدمات البترول البحرية (PMS) تُعد أحد أهم الكيانات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية، بما تمتلكه من خبرات فنية متراكمة وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

وأشاد الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2025، بما تحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس كفاءة الشركة في تنفيذ المشروعات البحرية المعقدة وفق أعلى المعايير الفنية ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركة، لاسيما في ظل تكثيف أنشطة استكشاف  الغاز بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا من الشركة لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.

كما أكد علي ضرورة استثمار الشركة  إمكاناتها الكبيرة وأسطولها البحري المتطور في بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركات العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يضمن جاهزيتها للمشاركة في مراحل التنمية والإنتاج فور الانتهاء من أعمال الاستكشاف الجارية، ويفتح امامها آفاق التوسع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل الفرص المتنامية بعدد من الاسواق شرق وغرب  المتوسط لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية.

ووجّه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، خاصة في ظل طبيعة الأعمال البحرية التي تُنفذها الشركة في مناطق عميقة وعالية المخاطر، مؤكدًا على أن الحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة البحرية يمثلان أولوية قصوي لقطاع البترول.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال  خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ حجم أعمال بإجمالي إيرادات  261.5 مليون دولار، منها نحو 129 مليون دولار لمشروعات التنمية، و132.6 مليون دولار لخدمات الفحص والصيانة والإصلاح وتشغيل وصيانة أرصفة شحن الخام والمنتجات ودعم عمليات الحفر والإنتاج، محققة نموًا ملحوظًا في أرباح التشغيل وصافي الربح.

وأضاف رئيس الشركة أن استراتيجية (PMS) ترتكز على تطوير وتنويع أنشطتها من خلال تنفيذ أعمال إنزال الكابلات وتركيب المنشآت البحرية بالمياه العميقة ، الي جانب أعمال تكريك الموانئ ، فضلا عن التوسع في قاعدة العملاء و زيادة حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين.

واستعرض أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2025 بالبحر المتوسط وخليج السويس ، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المرحلة الحادية عشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق ، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري ، ومشروع حقل شمال صفا وحقل الزعفرانة بخليج السويس بالإضافة إلى مشروع تطوير رصيف UGDC بميناء دمياط لاستقبال سفينة التغييز ، فضلا عن مشروعات فحص وإصلاح الخطوط و المنصات البحرية .

وفيما يتعلق بخطط التوسع الخارجي أوضح رئيس الشركة أنه تم افتتاح فرع لها بالمملكة العربية السعودية، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركتي أرامكو وKJO، الي جانب استكمال إجراءات تسجيل فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة، والمتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، بما يدعم خطة التواجد الإقليمي.

وفيما يخص تأمين وتطوير الأعمال، أشار  إلى أن (PMS) تمكنت خلال عام 2025 من الحصول على 44 تعاقد وإسناد جديد بقيمة 310.7 مليون دولار بما يفوق العام الماضي البالغ قيمة تعاقداته واسناداته 191 مليون دولار ، وبما يعكس تنامي ثقة العملاء في قدرات الشركة الفنية ، لافتاً إلي تطوير  الاسطول البحري للشركة وجاري دعمه بوحدة متعددة الأغراض الي جانب بناء وامتلاك بارج متخصص في المياه العميقة بما يعزز قدراتها التنافسية  لتنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال.

البترول الغاز النفط آبار بحرية وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بطاقة تموين

ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالبحيرة

عربات الفريزة

حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد