جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

نشرت الفنانة جومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت جومانا في جلسة تصوير خضعت لها ، بفستان اتسم بالقماش التايجر الشيفون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





أعمال جومانا مراد

وكانت قد تحدثت الفنانة جومانا مراد عن احدث اعمالها المنتظرة وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذى يعتبر اول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية ، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية .

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: ان طبيعية المسلسل ودورها مثابة مفاجأة لجمهورها ، والعمل مكون من ١٥ حلقة