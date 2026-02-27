قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
مسؤول أمريكي : المحادثات في جنيف كانت إيجابية

فرناس حفظي

قال مصدر أمريكي إن "المحادثات في جنيف كانت إيجابية"، وأضاف: "هناك تفاصيل أصبحت أكثر وضوحاً في الجولة الثانية من المحادثات، والخطة الحالية هي عقد جولة محادثات يوم الأربعاء المقبل في فيينا على المستوى الفني، بدون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وعباس عراقجي".

 وأكد المصدر أن الأمريكيين "يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، أكد مصدر إيراني مُطّلع على المفاوضات مع الولايات المتحدة لشبكة CNN اليوم أن إيران تُصرّ على استمرار تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الفريقين الأمريكي والإيراني جادة، وأن إيران "تؤكد أنها لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا".

لكن المصدر أشار إلى أن رفع جميع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي "يُعدّ شرطًا أساسيًا لأي اتفاق"، مضيفًا أنه "لن يتم تدمير أي منشأة أو معدات" لأن المواقع مُسجّلة وتخضع لضمانات دولية.

وفيما يتعلق بالتخصيب، قال المصدر إن إيران ستسعى إلى ما تُسمّيه حقها في الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود، وفقًا لاحتياجاتها وتحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد المصدر أن المواد المُخصّبة لن تُشحن خارج البلاد، مضيفا : "أي شيء توافق عليه إيران، بما في ذلك التخفيف، سيتم تنفيذه داخل إيران".

عجة البطاطس بالبيض
الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

