المنتخب المصري النسائي يستعد للمباراة الودية

يواصل المنتخب المصري الأول للكرة النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا للمواجهة الودية أمام المنتخب الجزائري، والتي من المقرر إقامتها غدًا السبت.

يقود الفريق المدير الفني محمد كمال، حيث يشهد مران اليوم الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر آخر استعداداته قبل اللقاء.

التركيز على الخطة والتشكيل الأساسي

من المتوقع أن يركز الجهاز الفني خلال المران الختامي على وضع اللمسات النهائية للخطة التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المباراة، بالإضافة إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة الأولى من وديتي الجزائر ضمن المعسكر الجاري، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى الثالث من مارس المقبل.

الدور المحوري للودية في إعداد الفريق

تأتي هذه المباراة ضمن برنامج إعداد شامل وضعه الجهاز الفني الجديد للفريق، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 بالمغرب. يمثل مران اليوم فرصة مهمة للوجوه الجديدة في الفريق لإثبات قدراتهم ومهاراتهم، والتأكيد على جاهزيتهم للانضمام إلى القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة القارية.

تجربة الخطط ومتابعة الأداء

يسعى محمد كمال من خلال مواجهة الجزائر إلى تجربة أكثر من خطة لعب والوقوف بدقة على مستوى الأداء الفردي والجماعي للاعبات، خاصة في ظل وقوع المنتخب الوطني ضمن مجموعة قوية تضم نيجيريا وزامبيا ومالاوي في البطولة الأفريقية.

تعد المباراة الودية أمام الجزائر فرصة ذهبية للفريق لتقييم قدراته وتحقيق الانسجام بين اللاعبات، وضمان استعداد كامل قبل خوض المنافسات الأفريقية الكبرى.



