تعادل إيجابي بين الفتح وضمك في دوري روشن السعودي

تقاسم فريقا الفتح وضمك نقاط مباراتهما بعد تعادلهما 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

بدأ ضمك اللقاء بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر ياكو ميتي الذي استغل كرة عرضية وأسكنها الشباك برأسية محكمة.

بعد الهدف، سيطر الفتح على مجريات الشوط الأول وكاد أن يدرك التعادل عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، إلا أن مراد باتنا أهدرها بتسديدة علت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك 1-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللعب، وواصل الفتح ضغطه الهجومي، لكن تألق حارس ضمك كيوين سيلفا حال دون وصول الكرة إلى شباكه في عدة محاولات. وعند الدقيقة التي شهدت إعاقة فهد العنزي داخل المنطقة، احتسب الحكم ركلة جزاء للفتح وأشهر البطاقة الحمراء لمدافع ضمك ضاري العنزي، ليتمكن باتنا هذه المرة من ترجمتها إلى هدف التعادل.

النتيجة وترتيب الدوري

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي ضمك في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

يستعد الفتح لمواجهة التعاون في بريدة، بينما يلتقي ضمك مع الرياض في عسير، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري.