الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
رياضة

تعادل إيجابي بين الفتح وضمك في دوري روشن السعودي

الفتح وضمك
الفتح وضمك
حمزة شعيب

تقاسم فريقا الفتح وضمك نقاط مباراتهما بعد تعادلهما 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

بدأ ضمك اللقاء بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر ياكو ميتي الذي استغل كرة عرضية وأسكنها الشباك برأسية محكمة.

بعد الهدف، سيطر الفتح على مجريات الشوط الأول وكاد أن يدرك التعادل عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، إلا أن مراد باتنا أهدرها بتسديدة علت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك 1-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللعب، وواصل الفتح ضغطه الهجومي، لكن تألق حارس ضمك كيوين سيلفا حال دون وصول الكرة إلى شباكه في عدة محاولات. وعند الدقيقة التي شهدت إعاقة فهد العنزي داخل المنطقة، احتسب الحكم ركلة جزاء للفتح وأشهر البطاقة الحمراء لمدافع ضمك ضاري العنزي، ليتمكن باتنا هذه المرة من ترجمتها إلى هدف التعادل.

النتيجة وترتيب الدوري

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي ضمك في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

يستعد الفتح لمواجهة التعاون في بريدة، بينما يلتقي ضمك مع الرياض في عسير، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري.

الفتح ضمك الدوري السعودي

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
