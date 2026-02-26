مستشارو ترامب يفضلون بدء إسرائيل بالهجوم ضد إيران

ذكر موقع بوليتيكو، نقلاً عن مصدرين مطلعين على المناقشات، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون أن تضرب إسرائيل إيران أولاً، معتقدين أن هذه الخطوة ستُحسّن الصورة العامة وتُساعد في حشد تأييد الناخبين للضربة الأمريكية.

وقال المصدران لبوليتيكو: "هناك تفكير داخل الإدارة الأمريكية وحولها بأن الوضع السياسي سيكون أفضل بكثير إذا بادر الإسرائيليون بالهجوم منفردين، وردّ الإيرانيون علينا، مما يُعطينا دافعاً أكبر للتحرك".

وأكد المصدران أن الدافع وراء هذه الفكرة يتمحور حول رد إيران، حيث "سيتقبل المزيد من الأمريكيين حرباً مع إيران إذا تعرضت الولايات المتحدة أو أحد حلفائها للهجوم أولاً".

مع ذلك، تُؤخذ اعتبارات أخرى في الحسبان، وفقًا للمصادر، بما في ذلك خطر استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية، ما قد يمنح الصين فرصةً للاستيلاء على تايوان وتُعدّ الخسائر الأمريكية المحتملة اعتبارًا آخر.

نقل موقع بوليتيكو عن أحد المصادر قوله: “إذا كنا نتحدث عن هجومٍ على نطاق تغيير النظام، فمن المرجح جدًا أن ترد إيران بكل ما لديها من قوة. لدينا العديد من الأصول في المنطقة، وكلّ منها هدفٌ محتمل، وهي ليست تحت قبة حديدية، لذا، هناك احتمال كبير لوقوع خسائر أمريكية. وهذا ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة.”