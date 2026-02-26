قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي
مسلسل كان يا ما كان الحلقة 9.. مواجهة بين ماجد الكدواني وابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: أمريكا تزيد من قواتها في إسرائيل في سابقة أولى لمهمة محتملة في إيران

ترامب
ترامب
أ ش أ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة زادت من قواتها في إسرائيل وأرسلت طائرات مقاتلة من أحدث الطرازات، مما يمثل المرة الأولى التي تنشر فيها طائرات قتالية في البلاد لمهمة محتملة في زمن الحرب، في الوقت الذي يستعد فيه البلدان للمواجهة مع إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نشر طائرات "إف-22 رابتور" هذا الأسبوع سيمكن الولايات المتحدة من الدفاع بشكل أفضل عن الأراضي الإسرائيلية والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط من الانتقام الإيراني، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديداته بضرب البرامج النووية والصاروخية لطهران .. كما سيوفر للولايات المتحدة طائرة يمكنها تنفيذ عمليات هجومية.

وتمثل هذه الخطوة خطوة رئيسية نحو تعميق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، فهي ليست أول انتشار عسكري أمريكي هناك. فقد أرسلت الولايات المتحدة قوات من الجيش إلى إسرائيل لتشغيل نظام "ثاد" المضاد للصواريخ، وقامت سابقا بوضع مدمرات مجهزة بالدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالقرب من إسرائيل للمساعدة في حماية البلاد من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وتمثل عمليات الانتشار هذه تغييرا جذريا في الموقف العسكري الأمريكي في أعقاب اتفاقيات إبراهام خلال إدارة ترامب الأولى، والتي أدت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى. وعلى مدى عقود قبل الاتفاقيات، سعت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى تجنب الانطباع بأنها متكاملة بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي.

وقال دينيس روس المسؤول الأمريكي السابق الرفيع الذي عمل في إدارات جمهورية وديمقراطية: "إن تشغيل الطائرات من القواعد الإسرائيلية هو أمر يحدث للمرة الأولى".

ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن عملية النشر، ورفضت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، التعليق. ومع ذلك، بدأت مقاطع فيديو للطائرات وهي تصل إلى إسرائيل في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وقال إليوت أبرامز، الذي شغل مناصب رفيعة في عدة إدارات جمهورية وكان مؤيداً قوياً لإسرائيل، إن نشر طائرات "إف-22" هو "نتاج تطورين: التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفض العديد من الدول السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. لا بد لي من التساؤل عما إذا كان الأمريكيون سيتساءلون بمرور الوقت عن سبب امتلاكنا لقواعد في دول لا تتعاون عندما نطلب ذلك".

وول ستريت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد