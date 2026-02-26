وول ستريت جورنال: أمريكا تزيد من قواتها في إسرائيل في سابقة أولى لمهمة محتملة في إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة زادت من قواتها في إسرائيل وأرسلت طائرات مقاتلة من أحدث الطرازات، مما يمثل المرة الأولى التي تنشر فيها طائرات قتالية في البلاد لمهمة محتملة في زمن الحرب، في الوقت الذي يستعد فيه البلدان للمواجهة مع إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نشر طائرات "إف-22 رابتور" هذا الأسبوع سيمكن الولايات المتحدة من الدفاع بشكل أفضل عن الأراضي الإسرائيلية والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط من الانتقام الإيراني، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديداته بضرب البرامج النووية والصاروخية لطهران .. كما سيوفر للولايات المتحدة طائرة يمكنها تنفيذ عمليات هجومية.

وتمثل هذه الخطوة خطوة رئيسية نحو تعميق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، فهي ليست أول انتشار عسكري أمريكي هناك. فقد أرسلت الولايات المتحدة قوات من الجيش إلى إسرائيل لتشغيل نظام "ثاد" المضاد للصواريخ، وقامت سابقا بوضع مدمرات مجهزة بالدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالقرب من إسرائيل للمساعدة في حماية البلاد من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وتمثل عمليات الانتشار هذه تغييرا جذريا في الموقف العسكري الأمريكي في أعقاب اتفاقيات إبراهام خلال إدارة ترامب الأولى، والتي أدت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى. وعلى مدى عقود قبل الاتفاقيات، سعت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى تجنب الانطباع بأنها متكاملة بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي.

وقال دينيس روس المسؤول الأمريكي السابق الرفيع الذي عمل في إدارات جمهورية وديمقراطية: "إن تشغيل الطائرات من القواعد الإسرائيلية هو أمر يحدث للمرة الأولى".

ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن عملية النشر، ورفضت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، التعليق. ومع ذلك، بدأت مقاطع فيديو للطائرات وهي تصل إلى إسرائيل في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وقال إليوت أبرامز، الذي شغل مناصب رفيعة في عدة إدارات جمهورية وكان مؤيداً قوياً لإسرائيل، إن نشر طائرات "إف-22" هو "نتاج تطورين: التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفض العديد من الدول السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. لا بد لي من التساؤل عما إذا كان الأمريكيون سيتساءلون بمرور الوقت عن سبب امتلاكنا لقواعد في دول لا تتعاون عندما نطلب ذلك".