أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير يشيد بعودة الجماهير: المدرجات هتنور من تاني

شوبير
شوبير
منار نور

أشاد الإعلامي احمد شوبير بعودة الجماهير اللي الملاعب مرة آخر وفتح السعة الكامل في جميع  الملاعب

وكتب شوبير من خلال حسابة الشخصي اكس :" فرحان جدا بقرار فتح المدرجات في جميع الملاعب بكامل العدد وده العادي بتاعنا واللي كان لازم يحصل من زمان لأن الامن عندنا ميت فل الحمد لله والجماهير دلوقتي سلوكها احسن كتير من الأول  

تابع :" فاضل بس إن باقي اولادنا المحبوسين يخرجوا النهارده قبل بكره ويبقوا ف احضان اهاليهم وتاني حاجه ان اسعار التذاكر تكون ف المتناول خصوصا الدرجه التالته عشان مدرجاتنا ترجع تنور من تاني ودورينا يلعلع كمان وكمان خصوصا في ظل المنافسه المولعه السنه دي .. بس خلاص

شوبير المدرجات عودة الجماهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

