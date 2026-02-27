شوبير يشيد بعودة الجماهير: المدرجات هتنور من تاني

أشاد الإعلامي احمد شوبير بعودة الجماهير اللي الملاعب مرة آخر وفتح السعة الكامل في جميع الملاعب

وكتب شوبير من خلال حسابة الشخصي اكس :" فرحان جدا بقرار فتح المدرجات في جميع الملاعب بكامل العدد وده العادي بتاعنا واللي كان لازم يحصل من زمان لأن الامن عندنا ميت فل الحمد لله والجماهير دلوقتي سلوكها احسن كتير من الأول

تابع :" فاضل بس إن باقي اولادنا المحبوسين يخرجوا النهارده قبل بكره ويبقوا ف احضان اهاليهم وتاني حاجه ان اسعار التذاكر تكون ف المتناول خصوصا الدرجه التالته عشان مدرجاتنا ترجع تنور من تاني ودورينا يلعلع كمان وكمان خصوصا في ظل المنافسه المولعه السنه دي .. بس خلاص