جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة الي جماهير الاهلي لدعم فريقهم في الفترة المقبلة ودورها في رفع الروح المعنوية للفريق.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي اكس :" انا فاكر كنا في فتره متأخرين ب 12 نقطه عن متصدر الدورى وناس كتير قالوا الدورى خلاص ضاع وكان لسه الدور التاني جماهير الاهلي عملت ملحمه وقفلت المدرجات كل ماتشات الدور التاني والنتيجه فزنا بالدورى وفزنا بكل ماتشات الدور التاني واستمرت ملحمة الجماهير مع النادي الاهلي بصراحه .

وتابع :٠ مش فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي اللي اعرفه ان لو حتي انت زعلان من الاداره او من المدرب او أي حد بس الاهلي بالنسبه لك كمشجع مش مجرد انك تتفرج ع الماتش ف التلفزيون ولا تكتب علي السوشيال ميديا الاهلاوى بجد اللي يخلي المدرجات تجلجل بالدم بالروح الدورى مش حيروح اللي اعرفه ان الاهلي لما يحتاجك بتكون أول واحد فضهره مش شعاركم برضه جمهوره ده حماه؟ طيب فرقتك دلوقتي اكتر من اي وقت محتاجه حمايتك ومساندتك وتشجيعك .. بس خلاص