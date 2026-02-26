كارثة.. ناقد رياضي يكشف عن المتسبب في أزمة الأهلي مع خوسيه ريبيرو

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن المتسبب فى ازمة النادي الأهلي مع المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي صدر لصالحه حكم من جانب "كاس" بمبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقده بعد رحيله عن الفريق.

وكتب عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "‏للعلم :" بدون كلام كتير، وللأمانة، وعشان كل واحد يشيل شلته، سبب أزمة ريبيرو، وكارثة دفع 6 شهور ليه بحكم من فيفا، هو عبد الله شحاتة المستشار القانوني للأهلي..قصة أن أسامة هلال هو سبب الأزمة أمر غير حقيقيي بالمرة، لأن حكم الفيفا ليس تعويض، ولكن جاء وفقآ لبند صريح في العقد بتاع المدرب، واللي كتبه عبد الله شحاتة..في كلام كتير مش هينفع يتقال دلوقتي بس ليه وقته"

الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح ريبيرو

أعلن النادي الأهلي، التقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق ‏للفريق.

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سوف يتقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق ‏للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص ‏عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على ‏الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني.

وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، أن ‏الحكم ليس نهائيًا وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا ‏الشأن.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعدما قضى ما يقرب من 96 يومًا فقط مع الفريق، حيث جاء قرار رحيله عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وتقدم ريبيرو بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم تلقيه مستحقاته بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.