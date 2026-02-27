«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 28 فبراير 2026 إلى الأربعاء 04 مارس 2026، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة إلى مائل للدفء نهاراً، بينما يكون شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في منطقة وسط سيناء.

خريطة الأمطار:

السبت والأحد (28 فبراير - 01 مارس): فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الاثنين والثلاثاء (02 - 03 مارس): تزداد شدة الأمطار لتكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء طوال الفترة المذكورة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)

تشير التوقعات إلى استقرار درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 و20 درجة، والصغرى بين 8 و11 درجة. أما السواحل الشمالية، فتتراوح العظمى فيها بين 17 و19 درجة، والصغرى ثابتة عند 10 درجات.

وفي شمال الصعيد، تتراوح العظمى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 7 و8 درجات. بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلات حرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى ما بين 10 و11 درجة.