كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي
مسلسل كان يا ما كان الحلقة 9.. مواجهة بين ماجد الكدواني وابنته
أخبار البلد

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 28 فبراير 2026 إلى الأربعاء 04 مارس 2026، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة إلى مائل للدفء نهاراً، بينما يكون شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في منطقة وسط سيناء.

خريطة الأمطار:

السبت والأحد (28 فبراير - 01 مارس): فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الاثنين والثلاثاء (02 - 03 مارس): تزداد شدة الأمطار لتكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء طوال الفترة المذكورة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

May be an image of text

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)

تشير التوقعات إلى استقرار درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 و20 درجة، والصغرى بين 8 و11 درجة. أما السواحل الشمالية، فتتراوح العظمى فيها بين 17 و19 درجة، والصغرى ثابتة عند 10 درجات.

وفي شمال الصعيد، تتراوح العظمى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 7 و8 درجات. بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلات حرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى ما بين 10 و11 درجة.

حالة الطقس استمرار الانخفاض درجات الحرارة طقس شديد البرودة الصقيع

