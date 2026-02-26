الجمارك تنجح في تحصيل 29.7 مليون جنيه من بيع 53 سيارة مستوردة

نجحت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، في تحصيل 29.745 مليون جنيه من عمليات بيع سيارات بالمزاد العلني.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية والذي تضمن بيع 53 لوط لصالح جمارك بورسعيد .

قال التقرير إن بيع السيارات تم بنظام المزاد العلني، حيث قامت إدارة المهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتي و ياسر الشماغ والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تم تنظيم المزاد العلني في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، لبيع 61 لوط سيارات.

يأتي تنفيذ تلك الاجراءات وفقا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.